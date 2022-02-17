Валиева заявила тройной аксель и три четверных в ПП на ОИ-2022, Трусова — 5 четверных

Стал известен контент российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой, который те планируют исполнить в произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соревнования стартуют сегодня, 17 февраля, в 13:00 мск.
Валиева заявила, в частности, тройной аксель и три четверных прыжка: четверной сальхов сольно, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер. Трусова заявила пять четверных прыжков: флип, сальхов и тулуп (все — сольно), а также четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и четверной лутц — тройной сальхов через ойлер. Щербакова заявила два четверных прыжка: четверной флип в каскаде с тройным тулупом и ещё один четверной флип.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 17 февраля 2022
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