Поздняков заявил о готовности ОКР отстаивать результат командного турнира ОИ в CAS

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев сделать предварительными результаты соревнований, в которых участвует российская фигуристка Камила Валиева.



«Вчера в рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев, заявил о том, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований (если наша спортсменка займёт призовое место) будут считаться «предварительными». В отношении них будет проставлен некий знак в виде «звёздочки». Мы с этим категорически не согласны.



В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки.



Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр.



Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS, если потребуется», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

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