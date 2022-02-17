Поздняков заявил о готовности ОКР отстаивать результат командного турнира ОИ в CAS

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев сделать предварительными результаты соревнований, в которых участвует российская фигуристка Камила Валиева.
«Вчера в рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев, заявил о том, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований (если наша спортсменка займёт призовое место) будут считаться «предварительными». В отношении них будет проставлен некий знак в виде «звёздочки». Мы с этим категорически не согласны.
В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки.
Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр.
Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS, если потребуется», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.
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- 17 февраля 2022
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