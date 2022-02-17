Голикова стала четвёртой в беге на коньках на 1000 м, золото — у японки Такаги

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершились соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 1000 метров. Победителем забега стала японка Михо Такаги.

Японская конькобежка преодолела дистанцию за 1 минуту 13,9 секунды. Второй результат показала Ютта Лердам, представляющая Нидерланды. Она уступила победительнице 0,64 секунды. Тройку лучших замкнула американка Британни Боу.



На бронзовую медаль до последнего претендовала россиянка Ангелина Голикова, но Боу в последнем забеге отодвинула представительницу России на четвёртое место. Ещё одна россиянка, Дарья Качанова стала девятой, а Ольга Фаткулина — 13-й.

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