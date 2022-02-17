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В Союзе конькобежцев России прокомментировали 4-е место Голиковой в забеге на 1000 м

В Союзе конькобежцев России прокомментировали 4-е место Голиковой в забеге на 1000 м
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Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов оценил выступление конькобежки Ангелины Голиковой на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Пекине. Она заняла четвёртое место. До бронзы Ангелине не хватило 0,1 секунды.

«Учитывая результаты Кубка мира, у нас, объективно говоря, шансы подняться на подиум в забеге на 1000 м изначально были не очень высокие.

Голикова молодец. Ангелине не хватило чуть-чуть времени, чтобы подняться на подиум. Четвёртое место обидное, но на данный момент это наш максимум. Будем работать дальше», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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