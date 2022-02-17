Скобрев объяснил, чего не хватило Голиковой в борьбе за бронзу Олимпиады на 1000 метров

Олимпийский призёр Иван Скобрев рассказал, чего, по его мнению, не хватило Ангелине Голиковой для завоевания бронзы на дистанции 1000 метров на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Спортсменка на 0,1 секунды отстала от третьего места.

«На той же пятисотке я обратил внимание на Ангелину, как она бежала: финиш был немного слабоват. У Голиковой нет проблем с разгоном, да и на 1000 метров не было. Но и на 500, и на 1000 метров, на мой взгляд, был достаточно тяжёлый финиш.

Возможно, повлиял тот факт, что немного не повезло с дорожкой. Беги Голикова старт по маленькой дорожке, могла бы на переходной прямой последить за японкой, а на финише видела бы свою соперницу и попробовала бы зацепиться за подиум.

Та же американка бежала по большой дорожке. Честно говоря, я уже не верил, что она всё-таки обойдёт Ангелину. Было видно, что представительница США проигрывала после разгона и первого круга. Тут многое решил мощный финиш. Американка бегает ещё и 1500 метров — это позволило выиграть у нашей спортсменки второй круг и финиш.

Отдельно хочется поздравить и Ангелину, и тренерский штаб, и Союз конькобежцев. Здорово, что у нас есть медаль на Олимпийских играх, Ангелина поборолась за медаль на 1000 метров. Желаю хорошего окончания сезона. Надеюсь, что на следующей Олимпиаде мы увидим не одну медаль Голиковой, а уже две!» — сказал Скобрев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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