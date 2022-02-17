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Скобрев объяснил, чего не хватило Голиковой в борьбе за бронзу Олимпиады на 1000 метров

Скобрев объяснил, чего не хватило Голиковой в борьбе за бронзу Олимпиады на 1000 метров
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Олимпийский призёр Иван Скобрев рассказал, чего, по его мнению, не хватило Ангелине Голиковой для завоевания бронзы на дистанции 1000 метров на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Спортсменка на 0,1 секунды отстала от третьего места.

«На той же пятисотке я обратил внимание на Ангелину, как она бежала: финиш был немного слабоват. У Голиковой нет проблем с разгоном, да и на 1000 метров не было. Но и на 500, и на 1000 метров, на мой взгляд, был достаточно тяжёлый финиш.

Возможно, повлиял тот факт, что немного не повезло с дорожкой. Беги Голикова старт по маленькой дорожке, могла бы на переходной прямой последить за японкой, а на финише видела бы свою соперницу и попробовала бы зацепиться за подиум.

Та же американка бежала по большой дорожке. Честно говоря, я уже не верил, что она всё-таки обойдёт Ангелину. Было видно, что представительница США проигрывала после разгона и первого круга. Тут многое решил мощный финиш. Американка бегает ещё и 1500 метров — это позволило выиграть у нашей спортсменки второй круг и финиш.

Отдельно хочется поздравить и Ангелину, и тренерский штаб, и Союз конькобежцев. Здорово, что у нас есть медаль на Олимпийских играх, Ангелина поборолась за медаль на 1000 метров. Желаю хорошего окончания сезона. Надеюсь, что на следующей Олимпиаде мы увидим не одну медаль Голиковой, а уже две!» — сказал Скобрев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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