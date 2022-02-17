Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

В Федерации кёрлинга России прокомментировали отставку главного тренера женской сборной

В Федерации кёрлинга России прокомментировали отставку главного тренера женской сборной
Комментарии

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал решение главного тренера женской команды Сергея Беланова уйти в отставку. Ранее сам специалист сообщил, что подал заявление об уходе. Российские кёрлингистки на Олимпиаде в Пекине (2022) выиграли лишь один матч из 10. При этом сам Беланов заявил, что не чувствует своей вины и не считает, что можно было сделать больше.

«Отставку принимает исполком. Он пройдёт в первые дни после Олимпиады. Беланов объявил о своём уходе во всеуслышание. Мы заслушаем его, заслушаем тренерский состав. Может ли исполком не принять отставку? Ну мы же видим результаты, чего тут обсуждать?» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Главный тренер женской сборной России по кёрлингу покинул свой пост
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022