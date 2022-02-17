В Федерации кёрлинга России прокомментировали отставку главного тренера женской сборной

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал решение главного тренера женской команды Сергея Беланова уйти в отставку. Ранее сам специалист сообщил, что подал заявление об уходе. Российские кёрлингистки на Олимпиаде в Пекине (2022) выиграли лишь один матч из 10. При этом сам Беланов заявил, что не чувствует своей вины и не считает, что можно было сделать больше.



«Отставку принимает исполком. Он пройдёт в первые дни после Олимпиады. Беланов объявил о своём уходе во всеуслышание. Мы заслушаем его, заслушаем тренерский состав. Может ли исполком не принять отставку? Ну мы же видим результаты, чего тут обсуждать?» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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