Министр спорта РФ: мне кажется, Валиева должна быть допущена на чемпионат мира

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказал мнение, что российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, допустят до чемпионата мира. Турнир пройдёт в Монпелье (Франция) с 21 по 27 марта.

Напомним, 15-летнюю Валиеву допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсменка с результатом 82,16 балла выиграла короткую программу.

«Что касается сроков проведения расследования, я думаю, будет какое-то отдельное принято решение. Пока спортсменка не отстранена от участия в соревнованиях, если не будет принято окончательного решения до чемпионата мира, то мне кажется, что спортсменка (Валиева. — Прим. «Чемпионата») должна быть допущена до турнира», — цитирует Матыцина «РИА Новости Спорт», ссылаясь на эфир телеканала «Россия 24».

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