«Грёбаный конькобежный спорт, ОИ — дно!» Россиянке Фаткулиной стало плохо после финиша

Российская конькобежка Ольга Фаткулина прокомментировала своё выступление на дистанции 1000 метров на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Спортсменка показала 13-й результат.

По словам Фаткулиной, ей стало плохо после финиша.

«Последние 300 метров не помню — была в каком-то аду. Меня перекосило так, будто летом на велосипеде в гору 30 минут ехала. До финиша доехала в полуобморочном состоянии.

Свело дыхательную систему после финиша, не проходил воздух. Потом накрыло туловище. Понимала, что надо встать, чтобы отпустило мышцы. В этот момент подумала — грёбаный конькобежный спорт! Почему не кёрлинг?

Поедем на следующую Олимпиаду, с флагом, без всяких масок. Вижу, как молодым ребятам грустно на этих Играх, они не видят праздника. И мне грустно. Сказала: берите мне первый билет из Пекина — здесь дно! На стадионе ещё есть праздничная атмосфера, а в остальном… Ты везде в маске, тебе ничего нельзя, никого не узнаёшь. В столовой кормят не очень. Сидим 23 дня, и еда одна и та же. Сегодня на завтраке даже хлеба не было! Дожили», — передаёт её слова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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