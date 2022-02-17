Ийво Нисканен не выступит в марафоне на 50 км на Олимпиаде-2022 в Пекине
Поделиться
Финский лыжник Ийво Нисканен объявил, что Олимпиада-2022 в Пекине для него закончена. Таким образом, Нисканен не выступит в марафоне на 50 км, который пройдёт в субботу, 19 февраля.
«Для меня гонки по китайским морозам подошли к концу. Было приятно участвовать в соревнованиях, возможно, даже в лучшей форме за всю мою карьеру, и забрать домой медали», — написал Нисканен в своём «инстаграме».
На Олимпиаде в Пекине Нисканен завоевал три медали. Все они разного достоинства: золото в классической разделке на 15 км, серебро в командном спринте классикой и бронза в скиатлоне.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 17 февраля 2022
-
15:23
-
15:22
-
15:15
-
15:10
-
15:08
-
14:56
-
14:53
-
14:51
-
14:43
-
14:37
-
14:28
-
14:18
-
14:06
-
14:02
-
14:00
-
13:43
-
13:27
-
13:22
-
13:21
-
13:16
-
13:15
-
12:48
-
12:41
-
12:26
-
12:12
-
12:10
-
12:08
-
12:03
-
12:01
-
11:57
-
11:52
-
11:48
-
11:47
-
11:47
-
11:45
Партнерский контент