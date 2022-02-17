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Норвегия выиграла золото в командных соревнованиях по лыжному двоеборью на Олимпиаде-2022

Норвегия выиграла золото в командных соревнованиях по лыжному двоеборью на Олимпиаде-2022
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Сборная Норвегии выиграла командные соревнования по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине. Серебро завоевала Германия, бронза досталась Японии.

Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
1. Норвегия (Эспен Бьёрнстад, Эспен Андерсен, Йенс Лурос Офтебру, Йорген Граабак) — 50.45,1.
2. Германия (Мануэль Файст, Юлиан Шмид, Эрик Френцель, Винценц Гайгер) +54,9.
3. Япония (Ёсито Ватабе, Хидэаки Нагаи, Акито Ватабе, Риота Ямамото) +55,2.
4. Австрия (Франц-Йозеф Рерль, Йоханнес Лампартер, Лукас Грайдерер, Мартин Фриц) +59,6.

Сборная России в командном турнире не участвовала.

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Олимпиада 2022. Лыжное двоеборье
Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
17 февраля 2022, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
50:37.1
2
Германия
51:29.0
3
Япония
51:28.3
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