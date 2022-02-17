Польская фигуристка — о скандале с Валиевой: в такой ситуации нужно вести себя нормально

Польская фигуристка Екатерина Куракова оценила выступление в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине и прокомментировала ситуацию с россиянкой Камилой Валиевой, которая оказалась в центре допингового скандала. Куракова захватила лидерство после первой разминки.

«Это была мечта — прокатиться в произвольной программе. Не всё было идеально, есть куда стремиться. Я рада, что смогла побороть свой страх в короткой программе после первой ошибки и собраться. Сегодня была цель проехать чисто. Наверное, получилось. Было давление, сильный стресс. Когда делала последний прыжок, был большой страх. Я пыталась развивать программу, но при этом быть собранной до последнего момента. В конце я думала — неужели получилось, и моя маленькая мечта сбылась. Так много эмоций: я и плачу, и смеюсь, и улыбаюсь. Я не знала, что происходило. Это большой стресс ответственности.



Да, зрителей не так много, но ты понимаешь, что смотрят столько людей из всех стран. Я сказала себе: «Катя, ты понимаешь, сколько людей на тебя смотрит, сколько поддерживает?». Я прям чувствовала в голове, что в этот момент моя мама сидит и молится. Невероятные эмоции, просто взрыв в голове. Попасть на Олимпиаду и показать свой максимум – мечта каждого спортсмена. Имеет ли значение место? Наверное, нет. Не знаю. Скорее всего, место имеет значение, когда ты понимаешь, что борешься за пьедестал. В моей ситуации имеет значение – «довольна» или «недовольна». Я довольна. На сегодняшний день сделала всё, что могла.



Общалась ли в последние дни с Камилой Валиевой? Мы просто здоровались. Мне кажется, что в такой ситуации нужно как меньше затрагивать тему, разговаривать об этом, вести себя нормально. Мы же все люди. У каждого свои тяжёлые ситуации в жизни. Камила заслуживает уважения. Не хотелось бы затрагивать эту ситуацию и как-либо комментировать. Каждый человек, который находится здесь, заслуживает уважения. Неважно, за какую страну он выступает и какое место занимает. Что касается праздника Олимпиады, то он, конечно же, чувствуется», — передаёт слова Кураковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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