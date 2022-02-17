Голикова — об американках: они делают человеческие поступки, и судьба им улыбается

Российская конькобежка Ангелина Голикова подвела итоги соревнований на 1000 метров на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Голикова до последнего претендовала на бронзовую медаль, но в последнем забеге её результат превзошла американка Бриттани Боу.
«(Американка) Эрин Джексон победила всех сильнейших на 500-метровке. А она могла вообще не попасть на Игры. Ей Бриттани Боу отдала свою квоту, и это справедливо — Эрин действительно сильная. Сейчас Бриттани завоевала свою медаль. Они делают человеческие поступки, и судьба им улыбается. Эта история должна стать для нас уроком. Чтобы мы не злились, а понимали, что надо работать. Когда возникают ситуации, когда судьба проверяет человеческие факторы, надо быть честными перед самими собой», — сказала Голикова журналистам.
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- 17 февраля 2022
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