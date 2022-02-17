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Фигуристка Екатерина Куракова лидирует по сумме программ на ОИ после двух разминок

Фигуристка Екатерина Куракова лидирует по сумме программ на ОИ после двух разминок
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Польская фигуристка Екатерина Куракова сохранила лидерство на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) по итогам выступления спортсменок в двух разминках. По сумме двух программ она получила 185,84 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Женщины
Сумма оценок за две программы после двух разминок
1. Екатерина Куракова (Польша) — 185,84.
2. Виктория Сафонова (Болгария) — 184,83.
3. Ольга Микутина (Австрия) — 182,20.
4. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 179,97.
5. Карен Чен (США) — 179,93.
6. Николь Шотт (Германия) — 177,65.
7. Линдсай ван Зюндерт (Нидерланды) — 175,81.
8. Мэдлин Шизас (Канада) — 175,56.
9. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 171,75.
10. Алексия Паганини (Швейцария) — 168,91.
11. Мана Кавабэ (Япония) — 166,73.
12. Александра Фейгин (Болгария) — 159,31.
13. Дженни Сааринен (Финляндия) — 153,04.

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выступят в четвёртой, заключительной разминке.

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Олимпиада 2022. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
17 февраля 2022, четверг. 13:00 МСК
Идёт
1
Екатерина Куракова
Польша
185.84
2
Виктория Сафонова
Беларусь
184.83
3
Ольга Микутина
Австрия
182.20
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