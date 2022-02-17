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Губерниев — о масс-стартах на ОИ: верю в золото. И мужчины, и девушки могут взять медали

Губерниев — о масс-стартах на ОИ: верю в золото. И мужчины, и девушки могут взять медали
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от масс-стартов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Женский и мужской масс-старты пройдут завтра, 18 февраля.

«Я верю в золото. Надеюсь на медали и у девушек, и у мужчин. Все могут выступить достойно. Можем взять медали, можем победить. Я этого команде и желаю. Будем болеть, у нас есть всё, чтобы заехать в призы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

У женщин из россиянок выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич, у мужчин — Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков.

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