Васильев: если кто-то из россиянок попадёт на подиум в масс-старте — это будет чудо!

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал то, что российская биатлонистка Ирина Казакевич получила право выступить в масс-старте на Олимпиаде-2022 в Пекине, после того как норвежка Ингрид Тандреволд снялась с Игр.

«Из наших женщин вряд ли кто-то может рассчитывать на борьбу за медали в масс-старте. У конкуренток всё-таки очень сильный состав. Если кто-то из россиянок попадёт на подиум — это будет чудо! Сейчас выпал шанс Казакевич, которая побежит вместо Тандревольд. Это чудо! Она вообще должна до потолка прыгать, что ей выпал такой шанс, и показать себя.

У мужчин реально вообще всё. Все трое: Цветков, Логинов и Латыпов могут рассчитывать на медаль. Главное, хорошо стрелять — тогда у нас очень хорошие шансы на пьедестал», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022





Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.



