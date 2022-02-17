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Ягудин признался, что переживает перед выступлением Валиевой, Трусовой и Щербаковой

Ягудин признался, что переживает перед выступлением Валиевой, Трусовой и Щербаковой
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился ожиданиями от выступления россиянок Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Скоро на лёд выйдет наша троица великолепная, очень сильная — Саша Трусова, Аня Щербакова и Камила Валиева. Держим кулачки за наших. Очень переживаем. Когда я ехал на каток в машине, понял, что еду не комментировать, а, такое ощущение, еду сам выступать. Давайте всей нашей великой страной соберёмся сегодня. Будем смотреть, переживать, надеяться, что весь подиум будет российским. Возможно ли такое? Да. Удачи нашим», — сказал Ягудин на видео, опубликованном в его «инстаграме».

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