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Кершоу оценил правила жеребьёвки командного спринта. Россия была во вторых полуфиналах ОИ

Кершоу оценил правила жеребьёвки командного спринта. Россия была во вторых полуфиналах ОИ
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Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу высказался о правилах жеребьёвки командного спринта. На Олимпиаде-2022 в Пекине Россия и в мужском, и в женском спринте оказалась во вторых полуфиналах, вследствие чего представители команды имели меньше времени на отдых перед финалом. И мужская, и женская сборные России завоевали бронзовые медали в финалах.

«После командного спринта появилось много вопросов о том, кто решает, в какой из полуфиналов попадают команды, — в первый или второй. Я попробую объяснить. Места в полуфиналах определяются по очкам FIS. Есть FIS-очки в спринте и FIS-очки в дистанционных гонках. Если очков в спринте у лыжника мало, берутся очки в дистанционных гонках. И далее идёт жеребьёвка. Иногда это сбивает с толку, когда второй полуфинал ставится раньше и все остальные ждут.

Так почему сборная США была в первом полуфинале с относительно слабыми соперниками? Просто подумайте, много ли спринтов, например, Кертту Нисканен проводит в последнее время. Какие у Нисканен очки FIS в спринте? У меня перед глазами нет её цифр, но уверен, что они ужасные. Пярмякоски тоже была не слишком хороша в спринте в последнее время. Вот почему мощные команды вроде Финляндии оказываются в компании с теми же Дальквист и Сундлинг. Хенниг иногда хороша в классических спринтах, но на коньковые даже не выходит. Поэтому Германия тоже на бумаге стояла ниже, чем её реальная сила.

Это нюансы системы рейтинга, согласно которой FIS выставляет команды. Я не критикую FIS за эту систему, потому что лучшего способа, наверное, не существует. Оказавшимся в первом полуфинале американкам просто повезло, у них было на 20 минут больше для отдыха. И соперницы у них тоже были не такими сильными. Попасть в первый полуфинал — это была огромная удача», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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