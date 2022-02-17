Карль, опередившая Непряеву и Сундлинг на финише, попала в заявку из-за болезни партнёрши

Американский журналист Натаниэль Херц рассказал, как женская сборная Германии по лыжным гонкам сформировала состав на командный спринт на Олимпиаде в Пекине (Китай). Немки неожиданно выиграли эту гонку.



«Находясь на месте событий, можно узнать много интересного. Немка Карль проснулась утром и даже не знала, что будет выступать. В стартовом листе значилась Заюрбрай, но Катерине утром пожаловалась на боль в горле и головную боль. С её стороны было храбро признаться в этом команде.

При этом Карль тоже изначально готовили к тому, чтобы она бежала командный спринт, но, видимо, после эмоциональной эстафеты её решили не ставить на командный спринт. То есть Карль прошла путь из князя в грязи и обратно в князи. Карль продолжала готовиться к командному спринту, хоть её и не собирались ставить на гонку — просто на всякий случай. В итоге её поставили на гонку, и она стала супергероиней. Более эпичной олимпийской истории просто не может быть», — сказал Херц в подкасте Faster Skier.

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