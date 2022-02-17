Хореограф Тутберидзе обратился к Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой

Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, обратился к фигуристкам Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой перед их выступлением в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Девочки наши дорогие, не содрогнитесь вы в нужный момент! Весь мир сейчас с вами, пусть высшие силы вас оберегают в этот момент. Вы все для нас — чемпионки. Я знаю, каждая из вас сильна как никогда, вы справитесь.

P. S. Нотка юмора, дабы разрядить обстановку. Мне кажется, мир фигурки и тренеры уже больше содрогаются, чем эти сильные малышки. В общем, народ, посылаем флюиды силы и любви», — написал Железняков в своём «инстаграме».

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