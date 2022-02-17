Ярошенко: шансы на медаль ОИ в масс-старте есть у Логинова и Латыпова. Цветков просел

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился ожиданиями от масс-старта на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Масс-старты закрывают биатлонную программу.
«Шансы на медаль есть у Логинова и у Латыпова. Что касается наших девушек, то объективно это только Кристина Резцова. Логинов же на этой Олимпиаде показал свой функциональный уровень, хороший ход, но не справился со стрельбой — ровно как и Кристина.
У мужчин на пьедестал претендуют Йоханнес Бё, Жаклен, к ним подтягиваются два шведа и Латыпов с Логиновым. Нашим не будет нереально пробиться к медалям через всю эту группу. Если они покажут хорошую стрельбу, в том числе на последнем рубеже, то мы увидим их в числе лидеров.
К сожалению, Цветков функционально просел. Это спортсмен, который не выдерживает все гонки. В спринте у него уже было отставание, которое даже с нулём не позволило попасть в тройку.
Говоря о девушках — у Рёйселанд сейчас оптимальное соотношение стрельбы и хода. Можно ждать сюрприза от Экхофф — если она отстреляется хорошо, это будет настоящий сюрприз. Резцова тоже должна справляться со стрельбой, и у неё всё будет замечательно. Функционально она здорово готова: такая худенькая, ни одного лишнего грамма, движения лёгкие — как раз для высоты», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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