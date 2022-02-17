Наталья Непряева показала все 3 медали, завоёванные на ОИ. У неё золото, серебро и бронза
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Лыжница сборной России Наталья Непряева показала свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка показала все три медали, завоёванные ею на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Вчера, 16 февраля, Непряева завоевала бронзовую награду в командном спринте. Ранее Наталья на этих Играх взяла серебро в скиатлоне и золото в эстафете.
Фото: «инстаграм» натальи непряевой
Победу в командном спринте на ОИ одержала сборная Германии, в составе которой выступили Катарина Хенниг и Виктория Карль. Второе место заняли фаворитки соревнований представительницы Швеции Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.
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