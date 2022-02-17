Японская фигуристка Вакаба Хигути вышла в лидеры на Олимпиаде, несмотря на падение

Японская фигуристка Вакаба Хигути выступила с произвольной программой на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). При выполнении каскада тройной лутц – тройной тулуп она упала. Несмотря на это, Вакаба вышла в лидеры по итогам двух программ.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Женщины

Текущее положение

1. Вакаба Хигути (Япония) — 214,44.

2. Ён Ю (Южная Корея) — 213,09.

3. Алиса Лью (США) — 208,95.

4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 206,79.

5. Йелим Ким (Южная Корея) — 202,63.

6. Мэрайя Белл (США) — 202,30.

7. Анастасия Губанова (Грузия) — 200,98.

8. Екатерина Куракова (Польша) — 185,84.

9. Виктория Сафонова (Беларусь) — 184,83.

10. Ольга Микутина (Австрия) — 182,20.

Следующей выступит россиянка Александра Трусова.

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