Анна Щербакова чисто выполнила произвольную программу и обошла Александру Трусову

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с произвольной программой на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она исполнила чистый прокат и обошла лидировавшую Александру Трусову.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Женщины

Текущее положение

1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95.

2. Александра Трусова (Россия) — 251,73.

3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13.

4. Вакаба Хигути (Япония) — 214,44.

5. Ён Ю (Южная Корея) — 213,09.

6. Алиса Лью (США) — 208,95.

7. Луна Хендрикс (Бельгия) — 206,79.

8. Йелим Ким (Южная Корея) — 202,63.

9. Мэрайя Белл (США) — 202,30.

10. Анастасия Губанова (Грузия) — 200,98.



Следующей выступит россиянка Камила Валиева.

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