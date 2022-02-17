Губанова: эмоции невероятные, получилось выполнить программу на 100%

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова прокомментировала собственное выступление в произвольной программе на Олимпийских играх. Представляющая Грузию спортсменка набрала 135,58 балла.
«Эмоции невероятные, очень рада, что получилось собраться и выполнить свою программу на 100%. Этот прокат я посвятила своей маме за все её труды, которые были вложены в меня на протяжении всей моей жизни. Безумно счастлива, что так всё хорошо получилось. Эмоциональная реакция после проката, потому что собралась, на Олимпиаде чисто выполнила свою программу. Расплакалась в конце, это уже просто эмоции. Олимпиада очень успешная. Сейчас пару деньков отдохну и потом буду готовиться к чемпионату мира. Всего пару дней отдыха после ОИ? Я не знаю, как тренер скажет. Думаю, около того.
Конечно, смена гражданства оправдана. Хоть я очень люблю нашу Россию, но тут я оказалась благодаря очень дружной и сплочённой федерации и команде Грузии. Благодарна всему, что они для меня делают.
Думаете, я попаду на показательные? Планы на конец Олимпиады — сейчас надо собирать чемоданы, их сто штук будет. Дунь Дуней купить не получилось. Три раза ходила, не получилось. Там очередь, а один раз они вообще на мне закончились.
Если не попаду на показательные, то завтра утром я уже уезжаю, уже никуда не получится сходить здесь», — передаёт слова Губановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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