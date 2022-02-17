Александра Трусова с личным рекордом вышла в лидеры после произвольной программы на ОИ

Российская фигуристка Александра Трусова завершила выступление на Олимпиаде 2022 года в Пекине. В произвольной программе Трусова показала результат 177,13 балла, по сумме двух прокатов у неё 251,73 балла.

Это личный рекорд Трусовой. До этого он составлял 241,02 балла.

На момент публикации новости Трусова занимает первое место в протоколе. Трое фигуристок ещё не выступали в произвольной программе. Это японка Каори Сакамото и россиянки Анна Щербакова и Камила Валиева.

Напомним, короткую программу выиграла Валиева. Щербакова была второй, Сакамото — третьей, Трусова — четвёртой.

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