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Японка Сакамото не смогла опередить Трусову после произвольной программы на ОИ-2022

Японка Сакамото не смогла опередить Трусову после произвольной программы на ОИ-2022
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Японская фигуристка Каори Сакамото исполнила произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она набрала 153,29 балла. Это лучший результат в карьере японской фигуристки. По сумме она набрала 233,13 балла и вышла на второе место. Лидерство сохраняет россиянка Александра Трусова.

По итогам короткой программы она занимала третье место, уступая лишь Анне Щербаковой и Камиле Валиевой. При этом японская фигуристка опережала россиянку Александру Трусову.

Таким образом, Трусова уже гарантировала себе как минимум бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине.

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