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Американская журналистка: не забывайте, что тренер Трусовой находится под следствием

Американская журналистка: не забывайте, что тренер Трусовой находится под следствием
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Известная американская журналистка Кристин Бреннан высказалась по поводу российской фигуристки Александры Трусовой, которая стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков.

«Нэйтан Чен на прошлой неделе приземлил пять квадов. Александра Трусова только сегодня приземлила пять четверных. При любом восхищении выступлением россиянки необходимо упомянуть следующее: она тренируется в том же лагере с тем же тренером, что и Камила Валиева. Этот тренер сейчас находится под следствием», — написала Бреннан в своём «твиттере».

Российская фигуристка Александра Трусова завершила выступление на Олимпиаде 2022 года в Пекине. В произвольной программе Трусова показала результат 177,13 балла, по сумме двух прокатов у неё 251,73 балла.

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