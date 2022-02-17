Американская журналистка: не забывайте, что тренер Трусовой находится под следствием
Поделиться
Известная американская журналистка Кристин Бреннан высказалась по поводу российской фигуристки Александры Трусовой, которая стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков.
«Нэйтан Чен на прошлой неделе приземлил пять квадов. Александра Трусова только сегодня приземлила пять четверных. При любом восхищении выступлением россиянки необходимо упомянуть следующее: она тренируется в том же лагере с тем же тренером, что и Камила Валиева. Этот тренер сейчас находится под следствием», — написала Бреннан в своём «твиттере».
Российская фигуристка Александра Трусова завершила выступление на Олимпиаде 2022 года в Пекине. В произвольной программе Трусова показала результат 177,13 балла, по сумме двух прокатов у неё 251,73 балла.
Комментарии
- 17 февраля 2022
-
18:29
-
18:27
-
18:25
-
18:19
-
18:19
-
18:18
-
18:18
-
18:13
-
18:10
-
18:09
-
18:07
-
18:04
-
18:01
-
17:58
-
17:54
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:49
-
17:47
-
17:43
-
17:42
-
17:41
-
17:40
-
17:37
-
17:36
-
17:34
-
17:34
-
17:32
-
17:29
-
17:29
-
17:29
-
17:28
-
17:27
-
17:26
Партнерский контент