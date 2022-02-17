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Анна Щербакова установила два личных рекорда на Олимпиаде в Пекине

Анна Щербакова установила два личных рекорда на Олимпиаде в Пекине
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Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с произвольной программой на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она исполнила чистый прокат и получила 175,75 балла.

Это личный рекорд Анны в произвольной программе. Прежний рекорд составлял 168,37 и был установлен на чемпионате Европы 2022 года.

Щербакова также установила личный рекорд за сумму программ — 255,95 (предыдущий рекорд — 241,65).

Анна — чемпионка мира (2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021).

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