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Вагнер: за российских фигуристок невозможно болеть, но и нельзя болеть против них

Вагнер: за российских фигуристок невозможно болеть, но и нельзя болеть против них
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Американская фигуристка Эшли Вагнер высказалась о выступлении российских фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине (Китай). Вагнер отдала должное спортсменкам, но признала, что у неё неоднозначные чувства из-за допингового скандала Камилы Валиевой.

«Щербакова — великолепный боец. И я ценю в ней это. Эти российские девушки находятся в непростой ситуации. За них невозможно болеть, но и нельзя болеть против них. У меня неоднозначные чувства, когда я смотрю на всё это», — написала Вагнер в своём «твиттере».

Перед выступлением Валиевой Щербакова вышла в лидеры.

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