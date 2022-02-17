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Анна Щербакова завоевала золото на Олимпиаде-2022, Трусова и Валиева — 2-я и 4-я

Анна Щербакова завоевала золото на Олимпиаде-2022, Трусова и Валиева — 2-я и 4-я
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Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у неё 255,95 балла.

Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95 балла
2. Александра Трусова (Россия) — 251,73
3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13
4. Камила Валиева (Россия) — 224,09.

Олимпиада 2022. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
17 февраля 2022, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Анна Щербакова
Россия
255.95
2
Александра Трусова
Россия
251.73
3
Каори Сакамото
Япония
233.13

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