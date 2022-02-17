Эшли Вагнер: Валиева не должна была выходить на лёд

Американская фигуристка Эшли Вагнер поделилась мнением по поводу ситуации с допинговым скандалом вокруг россиянки Камилы Валиевой.



«Это момент, когда мы искренне должны сказать — этот бедный ребенок. Её не следовало ставить в такое положение. Она не должна была выходить на лёд, она не должна была оказаться в положении, когда она стала олицетворять проблему более серьёзную, чем она сама», — написала Вагнер в своём «твиттере».

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у неё 255,95 балла.



Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место.

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