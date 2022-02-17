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Слуцкая — о Валиевой: если сказать, кто герой Олимпиады, я назову Камилу

Слуцкая — о Валиевой: если сказать, кто герой Олимпиады, я назову Камилу
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на четвёртое место российской фигуристки Камилы Валиевой в личном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«У меня текут слёзы. Это невозможно. Если сказать, кто герой Олимпиады, я назову Камилу. Выдержать такой прессинг, не давать ребёнку спать полночи из-за этих судов, таскать её везде. Эти здоровые мужики, которые её преследовали и маленькой девочке в спину кидали нелицеприятные слова. Она была не похожа на себя, и все это прекрасно понимают. Невозможно пройти то, через что прошла она. И всё равно она боролась, старалась, её просто сломали. Ну вот сейчас вы уже отвяжетесь от неё наконец-то? Ужас», — сказала Слуцкая в эфире телеканала «Россия 1».

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