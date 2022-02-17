«После акселя отпустила вообще». Первые слова Тутберидзе после неудачи Валиевой

Стали известны первые комментарии заслуженного тренера России Этери Тутберидзе после неудачного выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«После акселя отпустила вообще… Что же ты перестала бороться?» — сказала Этери Тутберидзе сразу после проката, обращаясь к Валиевой.

Напомним, российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у неё 255,95 балла.

Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место.

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