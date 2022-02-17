«Камилу сломали — это 100 процентов». Ковтун — о четвёртом месте Валиевой на Олимпиаде

Серебряный призёр чемпионатов мира и Европы Максим Ковтун прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночных состязаний фигуристок на зимних Олимпийских играх в Пекине. Валиева по ходу программы допустила сразу несколько ошибок и стала лишь пятой в произвольной программе и четвёртой по сумме короткой и произвольной, оставшись без медали в личных соревнованиях.
«Не могу сейчас даже радоваться за Аню с Сашей, которые сегодня потрясающе откатали. Лично у меня перебивает по эмоциям то, что случилось с Камилой. Не припомню, чтобы когда-то у неё был такой прокат даже близко. Валиеву сломали этими судами — 100 процентов.
Сейчас у Камилы выбора нет — надо реабилитировать себя на чемпионате мира и проходить в следующий олимпийский цикл», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катания стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.
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- 17 февраля 2022
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