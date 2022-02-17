«Аня была безупречна!» Авербух — о золоте Щербаковой на Олимпийских играх

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал выступление российских фигуристок в соревновании одиночниц на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Чувство сегодня, безусловно, очень смешанные, но я очень рад за Аню Щербакову! Всегда за неё переживал, восхищался и радовался её успехам. Теперь она стала олимпийской чемпионкой — это достойно и справедливо. Аня показала блестящий прокат, сегодня была просто безупречна! Поздравляю!» — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у неё 255,95 балла.
Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла.
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- 17 февраля 2022
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