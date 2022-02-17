Лайшев: кланяюсь Тутберидзе за грандиозный успех. А Валиеву просто сломали

Президент центра спорта «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил результаты произвольной программы у женщин на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).



«Небывалый успех! Хочу поздравить тренера. Команда не подвела, прославила страну, несмотря на все условия. Хочется поздравить Этери Георгиевну и низко поклониться ей и всем остальным.



Валиева? Слишком большое давление. Камилу сломали, это видно. Всевышний посылает испытания лучшим, нам всем надо пожелать ей успеха, что всё будет нормально. Отрицательная реклама — тоже реклама. Это трагедия, но её будут любить во всём мире», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Камила Валиева по ходу программы допустила сразу несколько ошибок и стала лишь пятой в произвольной программе и четвёртой по сумме короткой и произвольной, оставшись без медали в личных соревнованиях.



Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.



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