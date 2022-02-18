Все медали сборной России на Олимпийских играх — 2022 по состоянию на 18 февраля

Сборная России на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) по состоянию на 18 февраля завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград. Предлагаем вашему вниманию список российских призёров Игр-2022.



Зимние Олимпийские игры. Пекин. Медали сборной России по состоянию на 18 февраля

Золото (5): Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон); Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов (фигурное катание, командный турнир); Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова (лыжные гонки, эстафета); Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов (лыжные гонки, эстафета); Анна Щербакова (фигурное катание).



Серебро (9): Наталья Непряева (лыжные гонки, скиатлон); Денис Спицов (лыжные гонки, скиатлон); Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина, смешанный командный турнир); Александр Большунов (лыжные гонки, разделка на 15 км); Константин Ивлиев (шорт-трек, 500 м); Виктория Синицина/Никита Кацалапов (фигурное катание, танцы на льду); Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров (конькобежный спорт, командная гонка преследования); Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (биатлон, эстафета); Александра Трусова (фигурное катание).



Бронза (13): Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета); Анастасия Смирнова (фристайл, могул); Виктор Уайлд (сноуборд, параллельный гигантский слалом); Александр Терентьев (лыжные гонки, спринт); Татьяна Иванова (санный спорт); Семён Елистратов (шорт-трек, 1500 м); Эдуард Латыпов (биатлон, гонка преследования); Ангелина Голикова (конькобежный спорт, 500 м); Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов (биатлон, эстафета); Юлия Ступак, Наталья Непряева (лыжные гонки, командный спринт); Александр Большунов, Александр Терентьев (лыжные гонки, командный спринт); Илья Буров (фристайл, акробатика); Сергей Ридзик (фристайл, ски-кросс).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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