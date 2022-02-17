Гербольдт: ребёнку не давали спать — заседания устраивали. Добились чего хотели

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, прокомментировала выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночных состязаний фигуристок на зимних Олимпийских играх в Пекине. Валиева по ходу программы допустила сразу несколько ошибок и стала лишь пятой в произвольной программе и четвёртой по сумме короткой и произвольной, оставшись без медали в личных соревнованиях.
«За что они боролись, так и получилось. К сожалению, ребёнку не давали спать — заседания устраивали. Во время ОИ так не должно быть. Они добились того, что хотели.
Радуюсь, что наша девочка — олимпийская чемпионка, серебряная медаль тоже наша. Две Олимпиады подряд первые два места — наши!
Пережить эту ситуацию Камиле будет сложно, но спорт жестокий. Ей нужно найти в себе силы, думаю, и команда Этери Тутберидзе, и семья ей в этом помогут», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.
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- 17 февраля 2022
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