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Гербольдт: ребёнку не давали спать — заседания устраивали. Добились чего хотели

Гербольдт: ребёнку не давали спать — заседания устраивали. Добились чего хотели
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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, прокомментировала выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночных состязаний фигуристок на зимних Олимпийских играх в Пекине. Валиева по ходу программы допустила сразу несколько ошибок и стала лишь пятой в произвольной программе и четвёртой по сумме короткой и произвольной, оставшись без медали в личных соревнованиях.

«За что они боролись, так и получилось. К сожалению, ребёнку не давали спать — заседания устраивали. Во время ОИ так не должно быть. Они добились того, что хотели.

Радуюсь, что наша девочка — олимпийская чемпионка, серебряная медаль тоже наша. Две Олимпиады подряд первые два места — наши!

Пережить эту ситуацию Камиле будет сложно, но спорт жестокий. Ей нужно найти в себе силы, думаю, и команда Этери Тутберидзе, и семья ей в этом помогут», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.

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