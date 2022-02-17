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Костомаров: все наши девочки на голову выше соперниц. Это космос

Костомаров: все наши девочки на голову выше соперниц. Это космос
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Российский фигурист Роман Костомаров прокомментировал выступление российских фигуристок на Олимпиаде-2022.

«Саша Трусова и Аня Щербакова — бойцы. Девочкам было попроще, они не были лидерами после короткой программы. А удержать лидерство всегда сложнее, чем его захватить. Поэтому им морально было, наверное, намного проще. Аня Щербакова новая олимпийская чемпионка. Это круто, я её поздравляю.

Саша Трусова установила новый мировой рекорд, который теперь продлится долгие-долгие годы. Исполнить у девушек пять четвёртых в программе, пусть даже один нечистый, это нереальный результат.

Все трое девчонок — космос. И Этери Тутберидзе, и весь тренерский штаб я могу только поздравить. Браво, браво, и ещё раз браво!» — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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