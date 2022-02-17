Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Костомаров: Валиевой 15 — не тот возраст, когда надо заканчивать

Костомаров: Валиевой 15 — не тот возраст, когда надо заканчивать
Комментарии

Российский фигурист Роман Костомаров прокомментировал выступление российских фигуристок на Олимпиаде-2022.

«Хочется выразить слова поддержки Камиле Валиевой, всему тренерскому штабу. На этой Олимпиаде Камилу действительно задушили, сломали. На произвольной программе её было не узнать, был совсем другой человек.

Камиле 15 лет, это не тот возраст, когда нужно заканчивать. Нужно продолжать доказывать, потому что так бросать и останавливаться нельзя. До слёз обидно за Камилу. Не знаю, какие слова её могут утешить», — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.

Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022