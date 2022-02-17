Костомаров: Валиевой 15 — не тот возраст, когда надо заканчивать

Российский фигурист Роман Костомаров прокомментировал выступление российских фигуристок на Олимпиаде-2022.

«Хочется выразить слова поддержки Камиле Валиевой, всему тренерскому штабу. На этой Олимпиаде Камилу действительно задушили, сломали. На произвольной программе её было не узнать, был совсем другой человек.



Камиле 15 лет, это не тот возраст, когда нужно заканчивать. Нужно продолжать доказывать, потому что так бросать и останавливаться нельзя. До слёз обидно за Камилу. Не знаю, какие слова её могут утешить», — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.



Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.