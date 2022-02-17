Тарасова — о Валиевой: вот что можно сделать с человеком. Били, били и убили!
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на четвёртое место российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх – 2022.
Валиева, против которой идёт расследование за нарушение антидопинговых правил, не справилась с произвольной программой и заняла только четвёртое место в личном турнире. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, опередившая Александру Трусову, приземлившую пять четверных прыжков.
«У нас золото! Но это настоящая драма. Вот что можно сделать с человеком. Девочку били, били, били и наконец-то убили!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В произвольной программе личного турнира Валиева дважды упала и допустила ещё три ошибки.
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