Тарасова — о Валиевой: вот что можно сделать с человеком. Били, били и убили!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на четвёртое место российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх – 2022.

Валиева, против которой идёт расследование за нарушение антидопинговых правил, не справилась с произвольной программой и заняла только четвёртое место в личном турнире. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, опередившая Александру Трусову, приземлившую пять четверных прыжков.



«У нас золото! Но это настоящая драма. Вот что можно сделать с человеком. Девочку били, били, били и наконец-то убили!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В произвольной программе личного турнира Валиева дважды упала и допустила ещё три ошибки.