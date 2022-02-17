Дюамель оценила резкую реакцию Трусовой на поражение в соревнованиях одиночниц на ОИ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель прокомментировала реакцию Александры Трусовой на завоевание серебряной медали Игр в Пекине (Китай).

«То, как Трусова оттолкнула Тутберидзе, когда Этери попыталась её обнять…. В этом всё. Мне нравится острый настрой Трусовой», — написала Дюамель у себя в «твиттере».

Напомним, российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.

Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Всё о триумфе российских фигуристок на Олимпиаде в телеграм-канале «Ход коньком»! Начинай читать.