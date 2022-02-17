Кафельников: Саша Трусова лично для меня — чемпионка Олимпийских игр
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Российский теннисист Евгений Кафельников, бывшая первая ракетка мира, поделился мнением о выступлении Александры Трусовой на Олимпиаде-2022.
«Как хотите, а Саша Трусова лично для меня — чемпионка Олимпийских игр», — написал Кафельников в своём «твиттере».
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.
Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.
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