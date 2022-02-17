Журова: я восхищена Трусовой! На неё не давили, как на Валиеву, но пять четверных тяжелее

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала выступление Александры Трусовой на Олимпиаде-2022.

«Я восхищена Сашей Трусовой – её смелостью и риску! У неё спортивная история, она понимала, что нужно идти ва-банк и это исполнила. С одной стороны, на Саше не было такого давления, как на Камиле, ей было полегче. Но исполнить пять четверных — тяжелее. Тут было всё, поэтому Саша Трусова молодец, что со всем справилась», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.



Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.



Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.