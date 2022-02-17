Авербух — о пяти четверных Трусовой: это лишнее подтверждение силы штаба Этери Тутберидзе

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал историческое достижение Александры Трусовой, приземлившей пять четверных прыжков в произвольной программе.

В итоге Трусова стала второй, по сумме двух выступлений она уступила новой олимпийской чемпионке Анне Щербаковой 4 балла.



«Браво Саше Трусовой! Она выполнила пять четверных, к которым шла долгое время. Особое браво хочется сказать Этери Георгиевне Тутберидзе, которая смогла так отработать с девочками — каждой отдать всю себя. За этой стабильностью стоит колоссальный труд тренерского штаба. Поздравляю всех, потому что это огромный успех.



Когда Трусова уходила от Тутберидзе, таких результатов не было. Это лишнее подтверждение силы штаба Этери Тутберидзе», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.