«Отношение к Тутберидзе не поменялось». Трусова — о реакции на серебро ОИ

Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место на Олимпиаде-2022, подвела итог соревнований одиночниц на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Я сделала пять четверных. Результат вы видели и сами всё знаете. Я недовольна. Рада, что прыгнула пять четверных.
Слова про то, что я не выйду на лёд? Посмотрите…
Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне? Нет, ни к кому не поменялось. Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти.
Рада я или расстроена? Очень «рада».
Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Почему плачу? Просто. Я нахожусь тут уже 3 недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.
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- 17 февраля 2022
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