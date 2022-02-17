«Отношение к Тутберидзе не поменялось». Трусова — о реакции на серебро ОИ

Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место на Олимпиаде-2022, подвела итог соревнований одиночниц на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Я сделала пять четверных. Результат вы видели и сами всё знаете. Я недовольна. Рада, что прыгнула пять четверных.

Слова про то, что я не выйду на лёд? Посмотрите…

Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне? Нет, ни к кому не поменялось. Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти.

Рада я или расстроена? Очень «рада».

Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Почему плачу? Просто. Я нахожусь тут уже 3 недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.

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