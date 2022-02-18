Биатлон, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся женский масс-старт, где смотреть

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится женский биатлонный масс-старт. Начало соревнований запланировано на 10:00 мск.

В прямом эфире гонку покажет Первый канал. Россию в масс-старте представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

Российская команда на данный момент завоевала четыре медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: серебро — в женской эстафете (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина); бронзу — в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), гонке преследования (Эдуард Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.