Журова: Щербакова заслужила медаль не меньше, чем Валиева

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала выступление Анны Щербаковой на Олимпиаде-2022.

«Аня Щербакова заслужила эту медаль не меньше, чем Камила. Понимаем, что есть нюансы. Камила была лучше в этом сезоне, но давление сделало своё.



«У Камилы ещё нет опыта, чтобы противостоять таким вещам. Мы бы очень радовались, если бы этого не случилось. На Камиле была не только психологическая нагрузка, но и ответственность, что она должна быть первой.

Когда вся страна в одном порыве посылала ей пожелания, внутри она чувствовала, что подводит. Но Камила никого не подвела, это её подвели те люди, которые всё это устроили», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.