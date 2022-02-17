Анна Щербакова прокомментировала победу на Олимпийских играх

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала завоевание золотой медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в соревнованиях одиночниц.

«Я всё ещё не осознала, что Олимпийские игры закончились. Я лишь знаю, что откатала чисто. После каждого соревнования яснее вижу, как стать лучше, как кататься чище и лучше сосредотачиваться. Этот опыт мне помог. Сейчас я просто счастлива. Больше никаких эмоций. Я ещё не поняла, что произошло. Не могу поверить, что Олимпийские игры для меня закончены», — сказала Анна после завершения соревнований.

Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.

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