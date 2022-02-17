Маринин: убили самую талантливую фигуристку в мире. Надеюсь, в жизни Валиевой ещё будут ОИ

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин отреагировал на четвёртое место российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх – 2022.

Валиева, против которой идёт расследование за нарушение антидопинговых правил, не справилась с произвольной программой и заняла только четвёртое место в личном турнире. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, опередившая Александру Трусову, приземлившую пять четверных прыжков.



«Пройти через то, что прошла Камила Валиева, сложно и взрослому человеку. На неё оказывался такой психологический прессинг! Если бы она откаталась с минимальными помарками, это было бы чудо. Но чуда не произошло.



Я надеюсь, в её жизни будет ещё Олимпиада. Убили самую талантливую фигуристку в мире. Грустно, потому что ты никогда не знаешь, особенно в одиночном катании, будет ли у тебя второй шанс. Спорт это здесь и сейчас. Прошлое не вернуть, будущее туманно.



Хочется поздравить Щербакову и Трусову с победой! Они сделали свой максимум. Я рад, что у нас есть команда. Не смог лидер — другие не менее прекрасные спортсменки воспользовались шансом», — сказал Маринин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.